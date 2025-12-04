Трамп заявил, что НАТО передаёт Украине оружие за полную стоимость

Киев оплачивает полную стоимость передаваемого ВСУ оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер во время мероприятия в Белом доме описал схему возмещения расходов на военную помощь Украине. По его словам, Украина передаёт деньги НАТО, чтобы через Североатлантический альянс они были переданы Вашингтону.