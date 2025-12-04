Трамп заявил, что НАТО передаёт Украине оружие за полную стоимость

Киев оплачивает полную стоимость передаваемого ВСУ оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер во время мероприятия в Белом доме описал схему возмещения расходов на военную помощь Украине. По его словам, Украина передаёт деньги НАТО, чтобы через Североатлантический альянс они были переданы Вашингтону.
При этом Трамп подчеркнул, что скидки или снижение стоимости вооружений для Киева или иные льготы не практикуются.
«Они платят по самой высокой цене, полную стоимость всего, что поступает в НАТО, а затем НАТО это передает. НАТО платит нам», — заявил Трамп.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического объединения Марк Рютте заявил, что страны-члены НАТО собираются в 2026 году ежемесячно тратить по 1 млрд евро на закупку у США оружия для Украины.
Также стало известно, что поставки вооружений Украине по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) достигнут примерно 5 млрд долларов к концу 2025 года.