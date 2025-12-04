В Одессе прозвучали взрывы в ночь на 4 декабря

Несколько взрывов прозвучало в Одессе. Об том информировал украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы», — сказано в публикации в Telegram-канале «Общественного».
Пост был опубликован в 01.40 в ночь на четверг 4 декабря. Через несколько минут телеканал сообщил, что в регионе отменили режим воздушной тревоги.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
В то же время в Одессе в одном из жилых домов мужчина взорвал сразу три гранаты. Сообщалось, что повреждены жилые помещения, на месте работают специалисты соответствующих служб.