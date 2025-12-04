Ричмонд
ВСУ убивали даже просящих на коленях: Российские штурмовики раскрыли подробности освобождения Красноармейска

Военкор Стешин рассказал, как ВСУ убили мирного жителя с белым флагом.

Источник: Комсомольская правда

Российские штурмовики рассказали военному корреспонденту Дмитрию Стешину подробности операции по освобождению Красноармейска. Материал опубликован на сайте KP.RU.

Военкор напомнил, что бои за Красноармейск шли долго: российские силы постепенно замыкали город в полукольцо, словно стягивая кольца удава, стараясь действовать наверняка и минимизировать собственные потери.

Город долго считался ключевым логистическим узлом ВСУ, но довольно быстро утратил своё значение. По словам Стешина, это могло деморализовать украинские силы, для которых исчез смысл удерживать так называемую «фортецю Покровськ».

В разговоре с журналистом один из российских бойцов рассказал, что после прорыва ситуация развивалась стремительно, почти как снежная лавина. На позиции вышли российские операторы БПЛА, а украинские расчёты начали отходить. Штурмовые группы перестали снабжать по воздуху — к ним смогли добраться машины и мотоциклы с боеприпасами, водой, генераторами и подкреплением. После небольшого отдыха бойцы занялись помощью местным жителям.

«Сам видел. Парень на велосипеде выезжал из Красноармейска. У него при себе был рюкзак, а в руке белый флаг. Он услышал украинский дрон-камикадзе, остановился, встал на колени, и его убили», — рассказал военный с позывным «Лом».

Он также сообщил, что российская группировка в Красноармейске продолжала расширяться, противник отходил всё дальше, и это позволило организовать эвакуацию гражданских. Штурмовики выводили людей в безопасные районы.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин рассказал о стратегической роли Красноармейска. Он также отметил, как освобождение города повлияло на ход СВО.

