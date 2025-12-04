ТАСС: в подполье узнали место дислокации «Легиона “Свобода России”

«Запрещенный “Легион “Свобода России” базируется в Одессе в районе завода на улице Иоганна Гена. Нашим соратникам удалось это выяснить на основе собственных наблюдений. Это идеальное место для военных объектов ВСУ — промышленная зона с бывшими заводами”, — рассказали ТАСС в подполье.
Там уточнили, что в легионе наблюдаются серьезные кадровые проблемы из-за специфических условий службы и частых проверок СБУ.
«В сети неоднократно об этом заявляли и сами участники движения. Собственно говоря, за предполагаемыми руководителями движения нами установлено скрытое наблюдение», — добавил собеседник агентства.
Кроме того, в подполье отметили, что «Батальон имени Шейха Мансура» дислоцируется в Никополе в районе Никопольского моторвагонного депо.