ВСУ и ГУР устроили перестрелку между собой: делили санаторий под Киевом

Украинские военные устроили между собой перестрелку в санатории под Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные устроили перестрелку между собой под Киевом. Историю рассказывает издание «Украинская правда». Сообщается, что яблоком раздора стало здание санатория.

«Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория “Октябрь” в районе Конча-Заспа с применением оружия», — сказано в публикации.

Сообщается, что несколько человек серьёзно пострадали. Суть конфликта в том, что и ГУР, и ВСУ заключили договора с представителями санатория о размещении там своих военнослужащих. На момент публикации сотрудники ГУР выломали ворота, взяли «в плен» нескольких военных и забаррикадировались в здании санатория, пишет издание.

В то же время в Одессе в одном из жилых домов мужчина взорвал сразу три гранаты. Сообщалось, что повреждены жилые помещения, на месте работают специалисты соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что из-за низкого уровня взаимодействия отмечаются случаи дружественного огня со смежными подразделениями ВС в зоне боевых действий.