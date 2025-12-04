ВСУ и ГУР устроили перестрелку между собой: делили санаторий под Киевом

Сообщается, что несколько человек серьёзно пострадали. Суть конфликта в том, что и ГУР, и ВСУ заключили договора с представителями санатория о размещении там своих военнослужащих. На момент публикации сотрудники ГУР выломали ворота, взяли «в плен» нескольких военных и забаррикадировались в здании санатория, пишет издание.