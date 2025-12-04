Обломки оптоволоконных беспилотников создают серьёзные трудности для боевиков Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Business Insider.
Чтобы снизить влияние систем радиоэлектронной борьбы, украинские подразделения активно используют дроны, работающие через оптоволоконный кабель. Однако такое решение приводит к тому, что бойцам приходится передвигаться куда осторожнее: всё пространство вокруг буквально завалено перепутанными проводами.
«Когда видишь спутанный провод, то не знаешь, что это, остатки от оптоволоконного дрона? Или мина-растяжка?» — рассказал изданию украинский боевик.
Уточняется, что оптоволоконный провод остаётся основой таких беспилотников и помогает им защищаться от РЭБ. Но именно он становится и слабым местом: кабель цепляется за деревья, линии электропередач или фрагменты построек, что легко приводит к прекращению полёта. Даже после успешного выполнения задачи провод остаётся на месте, создавая дополнительные сложности, пишет издание.
Недавно ВСУ пожаловались на быстрое передвижение ВС РФ. Как известно, российские бойцы улучшили положение на нескольких участках.