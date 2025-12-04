На Украине силовикам запрещено уголовно преследовать сотрудников ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подпольщиков.
«ТЦК ничего не боятся, ни народных волнений, ни драк и прочего. Один источник в силовых структурах нам сообщил, что стоит запрет на уголовное преследование сотрудников ТЦК», — цитирует агентство представителя движения Stop Grave.
Подпольщик уточнил, что к ответственности в случае нарушений привлекают только тех сотрудников ТЦК, «кто не делится, или делится мало».
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования при отлове граждан ведут себя агрессивно и нередко ломают телефоны тех, кто их снимает.
Как на Украине сотрудник ТЦК (военкомата) начал стрелять в общественном месте, когда проверял документы прохожего, читайте здесь на KP.RU.