Условия урегулирования украинского конфликта сейчас значительно ухудшились для режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского с момента февральской встречи в Белом доме. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер напомнил, что тогда он сказал Зеленскому об отсутствии у него козырей.
«Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него», — констатировал Трамп.
Однако, заметил президент США тогда Зеленский пренебрег его советами советами.
Напомним, в начале этого года 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что у Украины «нет козырей» в урегулировании конфликта с Россией, которая держит «все карты» на руках.
К началу декабря ситуация действительно изменилась. По сути украинский вопрос решают Россия и США, а Европа и Украина стоят в стороне. На днях в Москве прошли пятичасовые переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина.
После встречи помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что на прошедшей встрече между российский лидером Владимиром Путиным и спецпредставителем США по вопросам Украины Стивом Уиткоффом обсуждался, в том числе, и территориальный вопрос.
В целом же, детали встречи стороны не раскрывают. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чем в большей тишине будут вестись переговоры по урегулированию конфликта на Украине, тем продуктивнее они окажутся.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя, Джареда Кушнера, с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли крайне успешно.
Примечательно, что ни с украинской стороной, ни с европейцами Уиткофф и Кушнер встречаться не стали. Из Москвы они вернулись в США. Только после этого стало известно, что 4 декабря они проведут переговоры с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Тема беседы не раскрывается.
