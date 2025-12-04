«Сейчас многое против него»: Трамп напомнил о предупреждении Зеленскому об отсутствии у него козырей

Примечательно, что ни с украинской стороной, ни с европейцами Уиткофф и Кушнер встречаться не стали. Из Москвы они вернулись в США. Только после этого стало известно, что 4 декабря они проведут переговоры с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Тема беседы не раскрывается.