Минобороны России сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Российские бойцы нанесли удары по пикапу и бронеавтомобилю с группами пехоты ВСУ на ореховском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Расчёты ударных БПЛА Вооружённых сил России сорвали ротацию украинских формирований на ореховском направлении в Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Удары по ВСУ наносились отдельным разведывательным батальоном Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, входящим в группировку войск «Днепр».

«В одном из населённых пунктов на ореховском направлении расчётами войск беспилотных систем группировки были обнаружены пикап и бронеавтомобиль с группами пехоты противника, которые пытались провести ротацию личного состава», — отметило Минобороны.

Цели были уничтожены в результате нанесения им поражения. В российском оборонном ведомстве также обратили внимание, что операторы FPV-дронов, управляемых через оптоволокно, могут наносить удары по ВСУ, находясь на значительных расстояниях от противника.

Напомним, 2 декабря стало известно, что удару подвергся полигон украинских формирований в окрестностях города Вольнянск в Запорожской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал, что на этом объекте были замечены иностранные медики.

3 декабря появилась информация, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Червоное в Запорожской области.

