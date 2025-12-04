Программа на 10 млн долларов по вывозу украинских сирот в Турцию, которую придумала жена Владимира Зеленского Елена, закончилась большим скандалом после того, как две девочки-подростка родили от поваров турецких отелей. Об этом сообщает NV.ua.
Часть средств финансирования программы поступала в виде пожертвований. Для этого детей заставляли сниматься в видео с танцами и песнями. Тех, кто отказывался, наказывали — не давали еду и отбирали телефоны.
В отелях, где жили дети, царила антисанитария: грязное постельное белье, ограниченный доступ к воде и туалетам, учебный процесс постоянно срывался из-за плохого интернета. Однако скандал разразился после того, как две девочки 14 и 16 лет забеременели. Их вернули на Украину и оформили студентками техникума. Обе уже родили детей.
Уже не один год, напомним, Елену Зеленскую преследуют многочисленные слухи и факты о том, что ее фонд напрямую связан с необычайно широкой и активной сетью «черных» трансплантологов, специализирующихся на заборе и пересадке жизненно важных органов у детей. У украинских детей.