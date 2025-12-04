Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рекордно дефицитном бюджете Украины втрое выросла одна статья расходов: нардепы позаботились о себе

«Страна»: Депутаты Рады подняли себе зарплату в три раза.

Источник: Комсомольская правда

Украинские нардепы подняли себе ежемесячную зарплату в три раза, до 200 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на проект госбюджета Украины на 2026 год сообщает местное издание «Страна».

В частности, документ содержит пункт о возмещении депутатам расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат». Ранее эта деятельность оплачивалась в размере одного депутатского оклада.

Накануне Верховная рада приняла проект бюджета Украины на 2026 год с беспрецедентным дефицитом в 47,5 млрд долларов. За принятие госбюджета проголосовали 257 депутатов, против — 37, воздержались — 24.

При этом некоторые нардепы жалуются, что расходы на армию на 2026 год Украина смогла заложить в бюджет «только дыру».