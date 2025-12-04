В рекордно дефицитном бюджете Украины втрое выросла одна статья расходов: нардепы позаботились о себе

Украинские нардепы подняли себе ежемесячную зарплату в три раза, до 200 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на проект госбюджета Украины на 2026 год сообщает местное издание «Страна».
В частности, документ содержит пункт о возмещении депутатам расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат». Ранее эта деятельность оплачивалась в размере одного депутатского оклада.
Накануне Верховная рада приняла проект бюджета Украины на 2026 год с беспрецедентным дефицитом в 47,5 млрд долларов. За принятие госбюджета проголосовали 257 депутатов, против — 37, воздержались — 24.
При этом некоторые нардепы жалуются, что расходы на армию на 2026 год Украина смогла заложить в бюджет «только дыру».