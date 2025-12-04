В областном Доме молодежи состоялся открытый диалог с участником СВО

Участником открытого диалога с молодежью стал ветеран боевых действий, руководитель областной Ассоциации ветеранов СВО, локальных войн и военных конфликтов Евгений Соколов. Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции вскоре после ее начала. Выполняя боевые задачи, получил ранение, после которого прошел длительную реабилитацию и вернулся домой.
Сейчас, возглавляя ветеранскую организацию, он координирует помощь семьям участников СВО, содействует сбору гуманитарных грузов и активно участвует в патриотических мероприятиях. На встрече гость рассказал о своем боевом пути, испытаниях и ценностях, которые помогают на фронте и в жизни.
«Мы регулярно организуем такие встречи с героями, чтобы молодежь видела перед собой настоящие примеры патриотизма и преданности Родине, узнавала правду из первых уст и училась ценить главные человеческие качества. За год в регионе прошло уже более 20 подобных диалогов, и каждый раз они вызывают искренний отклик у ребят», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Проект «Твой герой» — всероссийская инициатива, направленная на социальную адаптацию и профессиональную интеграцию военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Важной частью проекта является вовлечение ветеранов в наставническую и просветительскую работу с подрастающим поколением, где они становятся живыми примерами стойкости и любви к Родине, отмечает пресс-служба Правительства региона.