Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В областном Доме молодежи состоялся открытый диалог с участником СВО

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутске на площадке областного Дома молодежи прошла очередная встреча в рамках проекта «Твой герой».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участником открытого диалога с молодежью стал ветеран боевых действий, руководитель областной Ассоциации ветеранов СВО, локальных войн и военных конфликтов Евгений Соколов. Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции вскоре после ее начала. Выполняя боевые задачи, получил ранение, после которого прошел длительную реабилитацию и вернулся домой.

Сейчас, возглавляя ветеранскую организацию, он координирует помощь семьям участников СВО, содействует сбору гуманитарных грузов и активно участвует в патриотических мероприятиях. На встрече гость рассказал о своем боевом пути, испытаниях и ценностях, которые помогают на фронте и в жизни.

«Мы регулярно организуем такие встречи с героями, чтобы молодежь видела перед собой настоящие примеры патриотизма и преданности Родине, узнавала правду из первых уст и училась ценить главные человеческие качества. За год в регионе прошло уже более 20 подобных диалогов, и каждый раз они вызывают искренний отклик у ребят», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Проект «Твой герой» — всероссийская инициатива, направленная на социальную адаптацию и профессиональную интеграцию военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Важной частью проекта является вовлечение ветеранов в наставническую и просветительскую работу с подрастающим поколением, где они становятся живыми примерами стойкости и любви к Родине, отмечает пресс-служба Правительства региона.