В областном Доме молодежи состоялся открытый диалог с участником СВО

«Мы регулярно организуем такие встречи с героями, чтобы молодежь видела перед собой настоящие примеры патриотизма и преданности Родине, узнавала правду из первых уст и училась ценить главные человеческие качества. За год в регионе прошло уже более 20 подобных диалогов, и каждый раз они вызывают искренний отклик у ребят», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.