Тещу американского военкора Патрика Ланкастера спасли российские военные при освобождении Алексеевки в ДНР. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам военный журналист.
«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа», — отметил Ланкастер.
Позже женщина рассказала, что боевики ВСУ и наемники расстреливали мирных жителей, ее саму избили, а дом сожгли.
Как отметил Ланкастер, с 2014 года мать его жены лишилась уже двух домов: с начала в Донецке, потом — в Алексеевке. Сейчас семья ищет дом подальше от передовой.
Накануне сообщалось, что военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе штурмовых действий пришлось срочно эвакуировать мирных жителей из Волчанска. Российские бойцы выносили раненых людей на руках.