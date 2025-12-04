Ричмонд
«Думали, она погибла»: Военкор Ланкастер рассказал о спасении тещи российскими войсками в Алексеевке

Российские военные спасли от расправы ВСУ тёщу военкора Ланкастера в Алексеевке.

Источник: Комсомольская правда

Тещу американского военкора Патрика Ланкастера спасли российские военные при освобождении Алексеевки в ДНР. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам военный журналист.

«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа», — отметил Ланкастер.

Позже женщина рассказала, что боевики ВСУ и наемники расстреливали мирных жителей, ее саму избили, а дом сожгли.

Как отметил Ланкастер, с 2014 года мать его жены лишилась уже двух домов: с начала в Донецке, потом — в Алексеевке. Сейчас семья ищет дом подальше от передовой.

Накануне сообщалось, что военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе штурмовых действий пришлось срочно эвакуировать мирных жителей из Волчанска. Российские бойцы выносили раненых людей на руках.