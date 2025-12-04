22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 21 — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
Всего в течение ночи над Россией сбили 76 вражеских беспилотников. По данным оборонного ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской, четыре — над Брянской, три — над Воронежской областями, по два над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.
Так, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью в небе над регионом уничтожены и подавлены вражеские БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал и при отражении атаки ВСУ в Брянской области. Об этом в четверг утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал в своем Telegram-канале, что подразделениями ПВО Минобороны России в небе над регионом уничтожили два украинских беспилотника.
«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил он.
В результате падения обломков беспилотника ранена женщина, выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине в Воронежской области, сообщал губернатор региона Александр Гусев.
Также утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву, ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Накануне над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА. В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов. В Воронежской обломки дронов попали в резервуары с топливом.