Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области

Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников, зафиксированной в ночь на 4 декабря.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны. Одной из целей атаки стала Нижегородская область, где был сбит один дрон. Наибольшая активность со стороны беспилотников наблюдалась в Крыму. Там системы ПВО нейтрализовали 21 аппарат. Также атаки были зафиксированы в других регионах юга России. В Ростовской области российские военные уничтожили 16 дронов, а в Ставропольском крае — 14.

Ранее сообщалось, что атака семи вражеских БПЛА была отражена в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше