Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны. Одной из целей атаки стала Нижегородская область, где был сбит один дрон. Наибольшая активность со стороны беспилотников наблюдалась в Крыму. Там системы ПВО нейтрализовали 21 аппарат. Также атаки были зафиксированы в других регионах юга России. В Ростовской области российские военные уничтожили 16 дронов, а в Ставропольском крае — 14.
Ранее сообщалось, что атака семи вражеских БПЛА была отражена в Нижегородской области.
