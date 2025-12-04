Ричмонд
16 беспилотников сбили над Ростовской областью минувшей ночью

В ночь на 4 декабря в четырех районах и одном городе Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 16 БПЛА самолетного типа в небе над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за ночь по стране было сбито 76 дронов. Из них 21 сбили над Республикой Крым, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской, четыре — над Брянской, три — над Воронежской областями. По два беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской и Тульской областями. И по одному БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее донской губернатор сообщил о сбитых БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском районах, а также в Новошахтинске.

