16 беспилотников сбили над Ростовской областью минувшей ночью

Всего за ночь по стране было сбито 76 дронов. Из них 21 сбили над Республикой Крым, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской, четыре — над Брянской, три — над Воронежской областями. По два беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской и Тульской областями. И по одному БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.