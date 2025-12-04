Боец Артем Геращенко из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Боец Артем Геращенко из Баяндаевского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МО «Покровка».
— Военнослужащий родился в деревне Шехаргун. До шестого класса учился в Покровской школе, после чего перевелся в школу-интернат в городе Зима. Затем переехал в Иркутск, выучился на повара, — вспоминают в администрации.
«За ленточку» Артем Геращенко отправился весной 2025 года после подписания контракта. Семья и друзья отмечают, что он был доброжелательным, спокойным и отзывчивым парнем. Пал при выполнении боевого задания в возрасте 19 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Таршинаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Командир воинской части был награжден грамотой и медалью «За Отвагу».