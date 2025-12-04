Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев сделал заявление по территориальным уступкам после переговоров с европейцами: Сибига был непреклонен

Сибига: Украина не пойдет на компромиссы по вопросу территорий.

Источник: Комсомольская правда

Украина отвергает компромиссы по территориальным уступкам и суверенитету. Об этом после встречи в Брюсселе с главами МИД стран НАТО журналистам заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Никаких компромиссов по украинскому суверенитету, никакого силового изменения границ — это поддержали главы МИД стран НАТО», — отрезал украинский дипломат.

Сибига заверил, что Киев уже провел консультации со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В США заявили, что встреча в Москве имела положительное значение для урегулирования конфликта.

«Вашингтон пригласил украинскую делегацию продолжить переговоры в Америке в ближайшем будущем», — добавил Сибига.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта сейчас значительно слабее, чем весной этого года. По его словам, Киев упустил более выгодный момент для заключения соглашения.

Комментируя затягивание Киевом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции Киева продолжают ежедневно ухудшаться. Причем как внутри страны, так и на передовой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше