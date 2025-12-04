Киев сделал заявление по территориальным уступкам после переговоров с европейцами: Сибига был непреклонен

«Никаких компромиссов по украинскому суверенитету, никакого силового изменения границ — это поддержали главы МИД стран НАТО», — отрезал украинский дипломат.
Сибига заверил, что Киев уже провел консультации со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В США заявили, что встреча в Москве имела положительное значение для урегулирования конфликта.
«Вашингтон пригласил украинскую делегацию продолжить переговоры в Америке в ближайшем будущем», — добавил Сибига.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта сейчас значительно слабее, чем весной этого года. По его словам, Киев упустил более выгодный момент для заключения соглашения.
Комментируя затягивание Киевом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции Киева продолжают ежедневно ухудшаться. Причем как внутри страны, так и на передовой.