Краснодарский край ввел новые условия набора операторов БПЛА по контракту

Условия набора военнослужащих в специальные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае обновили. О новых гарантиях для кандидатов, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Согласно новым правилам, военнослужащие получают право на увольнение после завершения первого года службы, если не пожелают продлевать контракт. Кроме того, исключается возможность принудительного перевода операторов БПЛА на другие специальности или задачи. Смена профиля допустима исключительно с личного согласия военнослужащего и при условии его соответствия новой должности.
Набор продолжается для граждан в возрасте до 35 лет, обладающих уверенными навыками работы с компьютером. Всем принятым в подразделения операторов БПЛА гарантируют двухэтапную профессиональную подготовку, обеспечение современной экипировкой и присвоение статуса ветерана боевых действий.
Для контрактников предусмотрена единовременная выплата, которая с учетом региональных надбавок может достигать трех миллионов рублей. Также действуют различные льготы для участников спецоперации и членов их семей.
Подробную информацию о программе и условиях контракта можно получить по телефону 8 (800)444−46−23.