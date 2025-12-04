Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край ввел новые условия набора операторов БПЛА по контракту

Операторов БПЛА на Кубани набирают по новым правилам.

Источник: Комсомольская правда

Условия набора военнослужащих в специальные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае обновили. О новых гарантиях для кандидатов, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Согласно новым правилам, военнослужащие получают право на увольнение после завершения первого года службы, если не пожелают продлевать контракт. Кроме того, исключается возможность принудительного перевода операторов БПЛА на другие специальности или задачи. Смена профиля допустима исключительно с личного согласия военнослужащего и при условии его соответствия новой должности.

Набор продолжается для граждан в возрасте до 35 лет, обладающих уверенными навыками работы с компьютером. Всем принятым в подразделения операторов БПЛА гарантируют двухэтапную профессиональную подготовку, обеспечение современной экипировкой и присвоение статуса ветерана боевых действий.

Для контрактников предусмотрена единовременная выплата, которая с учетом региональных надбавок может достигать трех миллионов рублей. Также действуют различные льготы для участников спецоперации и членов их семей.

Подробную информацию о программе и условиях контракта можно получить по телефону 8 (800)444−46−23.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше