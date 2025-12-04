Российские военнослужащие готовились к штурму Красноармейска в течение недели, ожидая подходящих погодных условий — густого тумана. Командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» Дмитрий Мишин рассказал, что, когда туман наконец настал, они воспользовались этим моментом и пошли в атаку. Об этом сообщило МО.
«Мы как скопили силы, был хороший туман, и мы в этот туман внаглую по дороге зашли в город, закатили 47 человек. Мы долго ждали этого тумана, неделю. И в этот туман рывком зашли сюда», — сообщил он.
По его словам, штурм начался с района улицы Зверева. Военные укрепились на юго-западе города и начали скрытное наступление через Русскую и Киевскую улицы, используя тактику «под птичкой». В процессе продвижения они прошли мимо роддома, больницы, гимназии и церкви, и в конечном итоге достигли вокзала.
Мишин рассказал, что на вокзале бойцы встретили сопротивление, но отлично справились с задачей, очистили вокзал и закрепились там. Затем войска продолжили зачистку района, поскольку железная дорога была разрушена, и другие пути для передвижения были заминированы.
Военные обнаружили несколько безопасных путей для продвижения, несмотря на мины, и в ночное время провели операцию, чтобы пробраться в северную часть города. Здесь они закрепились в первых домах, заняли две пятиэтажки и встретили сопротивление со стороны вражеских сил, которые вскоре отступили.
Группа боевиков сдалась в плен, рассказав, что их подготовили за 50 дней и направили в город через леса. Однако, когда они оказались в северной части Красноармейска, где уже были российские войска, они поняли, что сопротивление бесполезно и сдались.
Ранее жители Красноармейска в ДНР рассказали, что украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стреляли по ногам мирных граждан.