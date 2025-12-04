В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь

Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Гусев в Telegram-канале.
Сотрудники оперативных служб продолжают работать на местах, будет оценен ущерб и начаты ремонтные работы, добавил губернатор.
Также были выбиты стекла в квартире, в продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. Помимо этого, были повреждены стекла в соседнем нежилом доме и два легковых автомобиля.