В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Дежурные силы ПВО сбили шесть БПЛА минувшей ночью в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Гусев в Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб продолжают работать на местах, будет оценен ущерб и начаты ремонтные работы, добавил губернатор.

В среду вечером Гусев сообщал о 46-летней женщине, которая была ранена из-за падения обломков БПЛА, ей оказали медицинскую помощь.

Также были выбиты стекла в квартире, в продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. Помимо этого, были повреждены стекла в соседнем нежилом доме и два легковых автомобиля.

