Политик Мема: президент Путин хочет мира на Украине

В Финляндии обратили внимание на слова Трампа о Путине.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин хочет мира на Украине. Уверенность в этом в соцсети Х выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

Политик отметил, что так считает не только он, но и американский лидер Дональд Трамп.

«Обратите внимание, как милитаристы в Финляндии тоже изменили свою позицию, заявив, что Россия понимает только силу», — заметил Мема.

Финский политик добавил, что европейцы могли бы спасти больше украинцев, если бы раньше «обратились к этой ментальности».

Ранее президент РФ Владимир Путин после переговоров в узком кругу с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске заявил, что реальные перспективы мирного разрешения украинского конфликта существуют. Кроме того, российский лидер назвал украинцев братским народом и заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

