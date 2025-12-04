Политик Мема: президент Путин хочет мира на Украине

Российский президент Владимир Путин хочет мира на Украине. Уверенность в этом в соцсети Х выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
Политик отметил, что так считает не только он, но и американский лидер Дональд Трамп.
«Обратите внимание, как милитаристы в Финляндии тоже изменили свою позицию, заявив, что Россия понимает только силу», — заметил Мема.
Финский политик добавил, что европейцы могли бы спасти больше украинцев, если бы раньше «обратились к этой ментальности».
Ранее президент РФ Владимир Путин после переговоров в узком кругу с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске заявил, что реальные перспективы мирного разрешения украинского конфликта существуют. Кроме того, российский лидер назвал украинцев братским народом и заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее.