Политик Мема: президент Путин хочет мира на Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин после переговоров в узком кругу с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске заявил, что реальные перспективы мирного разрешения украинского конфликта существуют. Кроме того, российский лидер назвал украинцев братским народом и заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее.