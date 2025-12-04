Ричмонд
В Башкирии установят квоты для приема на работу участников СВО

Депутаты Госсобрания РБ намерены установить квоты для приема на работу участников СВО в Башкирии.

Источник: Башинформ

Комитет башкирского парламента по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам поддержал проект закона «Об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции в РБ».

Законопроект призван содействовать трудоустройству военнослужащих, вернувшихся домой из зоны СВО. Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, работодателям с численностью работников от 100 человек устанавливается квота для обязательного приема на работу участников СВО. Квота составляет 1% от среднесписочной численности коллектива. Работодатель сможет трудоустраивать военнослужащих как напрямую, так и по направлению органов службы занятости.

По мнению спикера парламента, квотирование рабочих мест для защитников Родины — не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Ряд регионов уже ввели такую практику. В Башкирии с введением квот около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более пяти тысяч рабочих мест.

Депутаты планируют принять закон на заключительном заседании осенней сессии в декабре.

Ранее в Башкирии участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу.