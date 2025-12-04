В Башкирии установят квоты для приема на работу участников СВО

По мнению спикера парламента, квотирование рабочих мест для защитников Родины — не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Ряд регионов уже ввели такую практику. В Башкирии с введением квот около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более пяти тысяч рабочих мест.