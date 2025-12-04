Ричмонд
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что конфликт на Украине закончился

Взятие Красноармейска под контроль ВС РФ — гибель для ВСУ, считает полковник ВС США в отставке.

Конфликт на Украине уже закончился, в нем победила Россия, такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что точка была поставлена после того, как российские военные взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике.

«Взятие Покровска Россией — это гибель украинской армии. Россия фактически разрушила сердце и логистическую инфраструктуру того, что снабжает и поддерживает то, что еще осталось на восточноукраинском направлении», — написал он в социальной сети X*.

Макгрегор рекомендовал оставшимся в живых боевикам ВСУ сдаться, либо их ждет впереди только смерть.

Напомним, по данным Минобороны России, военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.

Ранее издание Spectator писало, что Зеленский гастролирует по ЕС, игнорируя катастрофу на Украине и провалы ВСУ.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.