Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен из-за постоянного голода, заявил бывший советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.
«Сейчас украинцы либо массово сдаются, либо мертвы. Представление о том, что Россия несет значительные потери, просто абсурд. Многие сдаются именно из-за голода», — написал он в социальной сети X*.
Макгрегор подчеркнул, что, взяв под контроль Красноармейск, ВС РФ полностью разрушили логистическую инфраструктуру украинской армии.
Напомним, по данным Минобороны России, наши военнослужащие освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.
Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине уже закончился.
