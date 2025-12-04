Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор заявил, что ВСУ сдаются в плен из-за голода

Снабжение украинской армии полностью нарушено.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен из-за постоянного голода, заявил бывший советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

«Сейчас украинцы либо массово сдаются, либо мертвы. Представление о том, что Россия несет значительные потери, просто абсурд. Многие сдаются именно из-за голода», — написал он в социальной сети X*.

Макгрегор подчеркнул, что, взяв под контроль Красноармейск, ВС РФ полностью разрушили логистическую инфраструктуру украинской армии.

Напомним, по данным Минобороны России, наши военнослужащие освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.

Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине уже закончился.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.