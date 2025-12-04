Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ в Воронежской области

В результате падения обломков беспилотников в этом же муниципалитете выбиты стекла в квартире, магазине и аптеке, находящихся в многоквартирном здании. В соседнем доме также повреждены стекла в нежилом помещении. Осколками посечены две машины.
Всего, по данным губернатора, прошедшей ночью силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области уничтожены шесть БПЛА.
Оперслужбы продолжают работать на местах. Далее власти проведут оценку ущерба и начнут ремонт.
