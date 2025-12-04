Ричмонд
Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ в Воронежской области

Во время украинской атаки в Воронежской области пострадала женщина, после оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и уже находится дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Российская газета

В результате падения обломков беспилотников в этом же муниципалитете выбиты стекла в квартире, магазине и аптеке, находящихся в многоквартирном здании. В соседнем доме также повреждены стекла в нежилом помещении. Осколками посечены две машины.

Всего, по данным губернатора, прошедшей ночью силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области уничтожены шесть БПЛА.

Оперслужбы продолжают работать на местах. Далее власти проведут оценку ущерба и начнут ремонт.

