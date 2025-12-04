Пленный Прытов: Боевики «Азова»* погибли на минах из-за приказа бежать по ним

Пленный боевик «Азова»* рассказал, что его сослуживцы подорвались на минах, выполняя приказ командования бежать через заминированную местность. Интервью с «азовцем» публикует ТАСС.
Служивший в 3-й отдельной штурмовой бригаде Андрей Прытов сообщил, что их группе после высадки предстояло преодолеть около 10 километров. Командиры приказали им бежать, не обращая внимания на мины и растяжки, что привело к подрывам среди личного состава.
Прибыв на место, боевики обнаружили полностью уничтоженные позиции. Восстанавливать их приходилось в ночное время из-за постоянной угрозы от российских беспилотников.
Сам Прытов попал в плен, когда его в качестве наказания отправили одного восстанавливать эти укрепления. Он пояснил, что российские военные сразу эвакуировали его в безопасное место.
Бывшему «азовцу» была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Также ему предложили чистую одежду и обеспечили содержание в соответствии с нормами международного права.
Ранее стало известно, что боевики «Азова»* не считаются с жизнями солдат из прикомандированных из других подразделений. При этом сами нацисты не часто участвуют в боевых действиях и только делают вид «грозной силы» для видеороликов.
* — Запрещенная в России террористическая организация.