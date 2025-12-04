Ричмонд
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани почти 9 часов

На Кубани отменили беспилотную опасность.

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от РСЧС утром 4 декабря.

Беспилотную опасность объявляли в регионе в ночь на 4 декабря. В крае существовала угроза падения беспилотников. Сигнал об опасности на территории региона действовал почти 9 часов.

За ночь над Краснодарским краем сбили один украинский беспилотник. Еще один дрон, по данным Минобороны РФ, уничтожили над акваторией Черного моря.

В настоящее время угрозы падения БПЛА в Краснодарском крае нет.

