Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, куда пропала техника НАТО из арсеналов ВСУ

Часть западной бронетехники, которую европейские союзники и США направляли на Украину в качестве военной помощи, была реализована на черном рынке. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О том, что воинские части ВСУ лишились западной бронетехники, ранее рассказал пленный украинский военнослужащий Сергей Костецкий. Он уточнил, что в течение всего конфликта Киев получал новую технику, но большая часть ее так и не доходила до линии боестолкновения, пишет «Инфо 24».

Василий Дандыкин считает, что Киев занимается контрабандой оружия. По его мнению, бронемашины перепродали или скрыли, чтобы в дальнейшем перепродать. Эксперт уточнил, что для реализации техники покупателям за рубежом ее могли перекрашивать, вносить изменения в конструкцию или даже разбирать на составные части. Он добавил, что не исключено, что некоторые военные машины просто сдавали на металлолом.

«Оружие — это очень прибыльный бизнес, о чем в Киеве прекрасно знают, а с учетом той коррупции, которая процветает на Украине, нетрудно догадаться, какая судьба постигла эти бронемашины», — рассказал Дандыкин.

Собеседник издания обратил внимание, что оружие, которым НАТО снабжало Киев, уже «всплывает» в других странах. Эксперт назвал Украину одним из основных поставщиков оружия террористам. По его словам, речь идет о большом спектре вооружений — от автоматов до зенитных ракетных комплексов. «Именно поэтому окружение Зеленского оказалось в поле зрения подконтрольных Вашингтону антикоррупционных структур», — заключил Дандыкин.

Европейские страны намерены продолжать снабжать Киев вооружением и боеприпасами. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году Киев будет каждый месяц получать пакеты военной помощи на сумму €1 млрд.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше