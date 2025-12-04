Эксперт раскрыл, куда пропала техника НАТО из арсеналов ВСУ

Василий Дандыкин считает, что Киев занимается контрабандой оружия. По его мнению, бронемашины перепродали или скрыли, чтобы в дальнейшем перепродать. Эксперт уточнил, что для реализации техники покупателям за рубежом ее могли перекрашивать, вносить изменения в конструкцию или даже разбирать на составные части. Он добавил, что не исключено, что некоторые военные машины просто сдавали на металлолом.