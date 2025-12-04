О том, что воинские части ВСУ лишились западной бронетехники, ранее рассказал пленный украинский военнослужащий Сергей Костецкий. Он уточнил, что в течение всего конфликта Киев получал новую технику, но большая часть ее так и не доходила до линии боестолкновения, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин считает, что Киев занимается контрабандой оружия. По его мнению, бронемашины перепродали или скрыли, чтобы в дальнейшем перепродать. Эксперт уточнил, что для реализации техники покупателям за рубежом ее могли перекрашивать, вносить изменения в конструкцию или даже разбирать на составные части. Он добавил, что не исключено, что некоторые военные машины просто сдавали на металлолом.
«Оружие — это очень прибыльный бизнес, о чем в Киеве прекрасно знают, а с учетом той коррупции, которая процветает на Украине, нетрудно догадаться, какая судьба постигла эти бронемашины», — рассказал Дандыкин.
Собеседник издания обратил внимание, что оружие, которым НАТО снабжало Киев, уже «всплывает» в других странах. Эксперт назвал Украину одним из основных поставщиков оружия террористам. По его словам, речь идет о большом спектре вооружений — от автоматов до зенитных ракетных комплексов. «Именно поэтому окружение Зеленского оказалось в поле зрения подконтрольных Вашингтону антикоррупционных структур», — заключил Дандыкин.
Европейские страны намерены продолжать снабжать Киев вооружением и боеприпасами. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году Киев будет каждый месяц получать пакеты военной помощи на сумму €1 млрд.