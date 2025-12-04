ВС России уничтожили шесть украинских гексакоптеров в ДНР за сутки

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Операторы БПЛА «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили шесть украинских гексакоптеров «R-18» в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Операторы беспилотных систем 3-го армейского корпуса “Южной” группировки войск за сутки тараном уничтожили шесть вражеских беспилотников “R-18”, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что беспилотники несли на себе взрывчатые вещества. Их уничтожение не позволило противнику ударить по позициям российских войск.
