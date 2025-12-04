Ричмонд
Силы ПВО ВС России сбили за сутки почти 200 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские системы ПВО сбили за сутки почти 200 БПЛА ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 декабря уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Чёрного моря.

