Силы ПВО ВС России сбили за сутки почти 200 БПЛА ВСУ

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 декабря уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Чёрного моря.
