Бойцы «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ и три боевые бронемашины, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.