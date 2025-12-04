Бойцы «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.