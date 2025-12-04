Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.