Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка и Новоплатоновка в Харьковской области, а также Яровая и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.