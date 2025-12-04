«Российские подразделения группировки “Центр” уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, пять автомобилей, а также реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии и пусковую установку реактивной системы залпового огня “Град”, — сообщило ведомство.
В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.