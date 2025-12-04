Группировка «Центр» уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки

«Российские подразделения группировки “Центр” уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, пять автомобилей, а также реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии и пусковую установку реактивной системы залпового огня “Град”, — сообщило ведомство.