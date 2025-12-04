Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Восток»

«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады теробороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области, отмечается в сводке.