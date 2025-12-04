Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам

ВС РФ ударили по военным аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке.

Другие пораженные цели:

места предполетной подготовки и запуска дронов;объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ;пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую области и Киев.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше