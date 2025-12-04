ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
места предполетной подготовки и запуска дронов;объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ;пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую области и Киев.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.