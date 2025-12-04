Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 4 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 4 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман Харьковской области. Также подразделения «Севера» атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 155-мм САУ «Богдана», десять автомобилей, станция РЭБ и три склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» улучшил тактическое положение

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и поселков Яровая и Дробышево ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 20 автомобилей, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ и четырех складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: до 490 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная пусковая установка Heron и пусковая установка РСЗО «Град».

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали более 55 украинских боевиков, уничтожили 18 автомобилей, две станции РЭБ, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 195 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

