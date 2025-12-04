«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман Харьковской области. Также подразделения «Севера» атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 155-мм САУ «Богдана», десять автомобилей, станция РЭБ и три склада материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и поселков Яровая и Дробышево ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 20 автомобилей, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станции РЭБ и четырех складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: до 490 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная пусковая установка Heron и пусковая установка РСЗО «Град».
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали более 55 украинских боевиков, уничтожили 18 автомобилей, две станции РЭБ, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.