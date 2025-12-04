Ричмонд
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги 4 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 декабря, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 13.25. Общественный транспорт прекратил движение. Губернатор рассказал, что средства ПВО отражают атаку ВСУ. Отмечалось, что над морем сбили две воздушных цели. Это произошло на значительном расстоянии от берега на Северной стороне.

В 14.47 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», — написал Развожаев.