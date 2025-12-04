В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 13.25. Общественный транспорт прекратил движение. Губернатор рассказал, что средства ПВО отражают атаку ВСУ. Отмечалось, что над морем сбили две воздушных цели. Это произошло на значительном расстоянии от берега на Северной стороне.