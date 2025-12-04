Ричмонд
«Они повсюду». На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО

BI: провода от оптоволоконных БПЛА создают серьезную помеху для ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Использованные провода от оптоволоконных БПЛА создают серьезную помеху для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider.

«На записях с поля боя видно, как оборванные кабели завязываются в узлы — эту причудливую паутину порой видно лишь при прямом солнечном свете или под определенным углом», — говорится в публикации.

Боевик ВСУ с позывным «Хищник» в беседе с изданием заявил, что «они повсюду». Он также признался, что провода от оптоволоконных БПЛА стали «тактической проблемой»: они создают помехи во время ночных операций спецназа, и военные не могут определить, кабель перед ними или мина-растяжка.

Кроме того, военнослужащий отметил, что паутина из использованных проводов способна замедлять скорость выполнения операций и становится «все более серьезной проблемой по мере приближения спецназа к линии фронта».

В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии заявляли, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.

В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.

Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.

