Командир ВСУ заочно приговорен к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира украинской армии Николая Дзямана*, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признан его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека). Также с боевика ВСУ взыщут более четырех миллиардов рублей в счет ущерба.
«Украинский командир, по приказу которого были сбиты воздушные суда над Брянской областью, приговорен к пожизненному лишению свободы», — сказала пресс-секретарь суда.
Ранее KP.RU писал, что Дзяман* отдал боевикам ВСУ незаконный приказ на уничтожение самолета. Все это привело к гибели 10 членов экипажа.
* — Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.