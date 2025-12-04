Командир ВСУ заочно приговорен к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

Суд признан его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека). Также с боевика ВСУ взыщут более четырех миллиардов рублей в счет ущерба.