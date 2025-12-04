Ричмонд
Командир ВСУ заочно приговорен к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

Суд взыщет с командира ВСУ более четырех миллиардов рублей в счет ущерба.

Источник: Комсомольская правда

Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира украинской армии Николая Дзямана*, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признан его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека). Также с боевика ВСУ взыщут более четырех миллиардов рублей в счет ущерба.

«Украинский командир, по приказу которого были сбиты воздушные суда над Брянской областью, приговорен к пожизненному лишению свободы», — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее KP.RU писал, что Дзяман* отдал боевикам ВСУ незаконный приказ на уничтожение самолета. Все это привело к гибели 10 членов экипажа.

* — Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.