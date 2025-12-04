Минобороны: За три часа над российскими регионами уничтожены 44 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать ряд регионов РФ при помощи дронов вечером в четверг 4 декабря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в течение трёх часов, с 20.00 до 23.00, уничтожено 44 беспилотника, сказано в релизе ведомства. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.
Наиболее массированной атаке подверглась Курская область, там предотвращена атака 30 беспилотников. Кроме того, были атакованы Ростовская область (сбито 8 БПЛА), Белгородская (уничтожено три украинских дрона), Воронежская (два БПЛА). Один беспилотник сбит в небе над Брянской областью.
Напомним, силы ПВО за сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь с 3 на 4 декабря.
Накануне Минобороны России сообщило о 100 082 сбитом украинском беспилотнике за всё время спецоперации.