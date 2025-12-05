Лишатся защиты: вот что хочет сделать Израиль с украинскими беженцами

Израиль может лишить права пребывания в стране не менее 25 тысяч украинских беженцев, информирует издание Haaretz. Это связано с истечением срока действия разрешений на проживание и работу на территории Израиля.
Правительство Израиля пока не приняло решения о продлении программы защиты беженцев с Украины и выдачи им вида на жительство, сказано в публикации. Из-за этого в январе десяткам тысяч украинцев грозит депортация.
В Германии и Швеции также разрабатывают планы по избавлению от беженцев, в частности, находящимся в ФРГ украинцам запретят привозить свои семьи.
Также сообщалось, что в Польше за последние два года на 50% увеличилось число угроз в адрес граждан Украины, на 70% — случаев издевательств, а нападения на ксенофобской, расовой или религиозной почве выросли на 66%.