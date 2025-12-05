Ричмонд
«Трусость и малодушие»: в Госдуме высказались по предложению Макрона о моратории на удары

Депутат Колесник назвал Макрона трусом из-за инициативы по мораторию на удары.

Источник: Комсомольская правда

В российской Госдуме раскритиковали предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о введении зимнего моратория на удары по объектам энергетической сферы Украины. Мнение по этому поводу высказал Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат отметил, что в случае восстановления работы энергообъектов Украины восстановится работа украинского ВПК.

«Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — сказал Колесник в интервью изданию «Газета.Ru».

Также он охарактеризовал как трусость и малодушие то обстоятельство, что Макрон не озвучил это предложение напрямую Москве, а попытался сделать посредником в передаче информации главу КНР Си Цзиньпина.

«Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он поставил наших китайских партнёров в неудобное положение… что говорит о его трусости и малодушии», — резюмировал Колесник.

Напомним, во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине Макрон решил призвал объединить усилия для достижения в зоне украинского конфликта хотя бы краткосрочного прекращения огня в форме зимнего моратория.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

