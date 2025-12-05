Портовая инфраструктра в Темрюке повреждена после атаки украинских БПЛА

Возгорание произошло в порту Темрюка после атаки дронов ВСУ в ночь на пятницу 5 декабря. Об этом информирует пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — сказано в релизе.
Сообщается, что весь персонал эвакуирован, люди при этом не пострадали. Тушением пожара занимаются 32 специалиста МЧС, задействовано 8 единиц техники.
Тем временем российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать ряд регионов РФ при помощи дронов вечером в четверг 4 декабря. Всего в течение трёх часов, с 20.00 до 23.00, уничтожено 44 беспилотника самолётного типа.
Также сообщалось, что в Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах и один автомобиль. При отражении атаки украинских БПЛА никто не пострадал.