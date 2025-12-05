Парламент Бельгии аплодисментами отреагировал на отказ передать активы России ЕК

Парламентарии Бельгии устроили овацию премьер-министру Барту де Веверу, когда тот заявил, что отказывается передавать под контроль Еврокомиссии замороженные российские активы, информирует телеканал VRT.
«Вы не можете просить нас сделать невозможное», — заявил де Вевер, призвав все страны ЕС дать Бельгии юридические гарантии и полностью разделить финансовые риски в случае изъятия российских активов.
Ранее глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что вариант изъятия российских активов в виде так называемого «репарационного кредита» является худшим из возможных и чрезвычайно рискованным.
Тем временем МВФ призвал соблюдать международное право в отношении российских активов и предупредили о недопустимости подрыва функций международной валютной системы.