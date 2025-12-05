«А я один, представляете безобразие какое!»: Путин шутливо прокомментировал пятичасовые переговоры с Уиткоффом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что после переговоров мир на Украине точно не стал дальше. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены.