«А я один, представляете безобразие какое!»: Путин шутливо прокомментировал пятичасовые переговоры с Уиткоффом

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил про длительность своих переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. О встрече с американскими представителями российский лидер поговорил в ходе интервью телеканалу India Today.
«Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима», — признался Путин.
«Пять часов! Уиткофф и Кушнер?» — изумились журналисты.
«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?» — пошутил президент.
Напомним, переговоры президента России с представителями президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, состоялись в Кремле 2 декабря. Стороны обсуждали мирный план американцев по Украине.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что детали переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут преданы огласке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что переговоры должны вестись в тишине. И в данном случае Россия не является сторонницей мегафонной дипломатии. При этом в Кремле видят так же, что и американцы придерживаются этого же принципа.
При этом в Белом доме считают, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с главой России Владимиром Путиным прошла на высоком уровне и была продуктивной.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что после переговоров мир на Украине точно не стал дальше. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены.
Мировая пресса обратила внимание позже на тот факт, что после переговоров в Москве американская делегация отказалась встречаться в Брюсселе с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, хотя якобы такая встреча была изначально запланирована. Официальная причина отмены — пока неизвестна. Но предположительно — все дело в обещании американской стороны Москве.