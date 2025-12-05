Украинские СМИ назвали десяток госдолжностей, на которых числится Андрей Ермак

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после отставки с этого поста сохранил за собой ряд высоких должностей. Украинское издание «Зеркало недели» информирует, что Ермак занимает не менее десятка постов, в том числе в совете нацбезопасности и обороны, а также в ставке верховного главнокомандующего ВСУ.