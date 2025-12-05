Ричмонд
Украинские СМИ назвали десяток госдолжностей, на которых числится Андрей Ермак

Экс-глава офиса Зеленского Ермак занимает не менее десяти государственных постов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после отставки с этого поста сохранил за собой ряд высоких должностей. Украинское издание «Зеркало недели» информирует, что Ермак занимает не менее десятка постов, в том числе в совете нацбезопасности и обороны, а также в ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Сообщается, что Ермак является членом национального инвестиционного совета, главой совета по вопросам поддержки предпринимательства и заместителем председателя национального совета по антикоррупционной политике. Последнее особенно пикантно с учётом того, что Андрей Ермак написал заявление об отставке и Владимир Зеленский принял ее на фоне коррупционного скандала.

Также Ермак до сих пор возглавляет координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, комиссию госнаград и геральдики, является членом президиума конгресса местных и региональных властей, а также входит в ряд экспертно-консультативных органов, сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Рады Олейник назвал нарушением украинской Конституции то, что Ермак продолжает числиться в СНБО после отставки.

Тем временем эксперты считают, что Зеленский не справится со страной без своего «серого кардинала», и вот почему.