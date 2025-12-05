Бельгийский премьер сорвал аплодисменты парламента, отказав ЕК передавать активы России

Руководитель в очередной раз напомнил, что Бельгия требует юридических гарантий от всех стран Евросоюза (ЕС), чтобы полностью разделить финансовые риски, для одобрения этого плана. Выдвинул Вевера и еще одно требование — все замороженные российские активы в других странах Евросоюза также должны быть экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.