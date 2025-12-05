Премьер-министр Бельгии Барта де Вевера, подтвердивший свой отказ передать российские замороженные активы по контроль Еврокомиссии, сорвал аплодисменты депутатов бельгийского парламента. Кадры выступления премьера перед парламентариями 4 декабря опубликовал телеканал VRT.
Де Вевер отметил, что бельгийцы по-прежнему лояльны европейцам и полностью поддерживают Украину, но он действует не в интересах России. При этом, по его словам, не нужно просить Бельгию делать невозможное, ссылаясь на план Еврокомиссии по экспроприации российских активов в рамках схемы «репарационного кредита» для Украины.
Руководитель в очередной раз напомнил, что Бельгия требует юридических гарантий от всех стран Евросоюза (ЕС), чтобы полностью разделить финансовые риски, для одобрения этого плана. Выдвинул Вевера и еще одно требование — все замороженные российские активы в других странах Евросоюза также должны быть экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в случае конфискации российских активов для выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» рискуют потерять как минимум 190 миллиардов долларов.
Поскольку Бельгия уже довольно давно сопротивляется чистому воровству российских активов в своей стране, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инициативу ЕК по заблокированным активам России могут принять без учета голоса Бельгии. Это может быть решено просто квалифицированным большинством.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на это в очередной раз напомнила позицию Москвы по этому вопросу. Дипломат заявила, что Россия ведет подготовку пакета ответных мер на случай, если страны-члены Европейского союза решатся пойти на окончательную кражу замороженных на Западе активов РФ.
Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что кражу российских активов Москва может рассматривать как повод для объявления войны со всеми вытекающими последствиями для Брюсселя и компании.