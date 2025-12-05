Киев должен признать победу России, иначе Украина может прекратить своё существование. Такое мнение высказал военный аналитик Скотт Риттер, ранее работавший в американской разведке.
Риттер указал на катастрофическое положение ВСУ.
«С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала «Dialogue Works».
Ранее командир батальона беспилотных систем 44-й бригады ВСУ Вячеслав Шутенко рассказал о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения. По его словам, украинской армии не хватает личного состава, чтобы эффективно контролировать все участки на поле боя.
Украинский депутат Скороход также заявила, что у ВСУ не хватает человеческого ресурса.
Тем временем командир ВСУ Манько пожаловался на огромное число солдат, самовольно оставляющих позиции.