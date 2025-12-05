Марочко: ВС РФ благодаря туману заняли опорный пункт ВСУ под Першотравневым

Он добавил, что после улучшения видимости ВСУ попытались вернуть утраченную позицию. «После того, как туман рассеялся, украинские формирования попытались отбить утраченную позицию, но, потеряв двоих боевиков, вернулись на исходный рубеж и больше не предпринимали наступательных действий на данном участке», — уточнил Марочко.