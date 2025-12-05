Ричмонд
Марочко: ВС РФ благодаря туману заняли опорный пункт ВСУ под Першотравневым

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ, воспользовавшись плохой видимостью, заняли взводный опорный пункт ВСУ в Харьковской области и отразили попытку контратаки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Юго-западнее населенного пункта Першотравневое (Харьковская область) наши подразделения, воспользовавшись туманом, совершили рывок и заняли взводный опорный пункт противника», — сказал он.

Он добавил, что после улучшения видимости ВСУ попытались вернуть утраченную позицию. «После того, как туман рассеялся, украинские формирования попытались отбить утраченную позицию, но, потеряв двоих боевиков, вернулись на исходный рубеж и больше не предпринимали наступательных действий на данном участке», — уточнил Марочко.