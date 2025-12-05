Марочко: ВС РФ благодаря туману заняли опорный пункт ВСУ под Першотравневым

«Юго-западнее населенного пункта Першотравневое (Харьковская область) наши подразделения, воспользовавшись туманом, совершили рывок и заняли взводный опорный пункт противника», — сказал он.
Он добавил, что после улучшения видимости ВСУ попытались вернуть утраченную позицию. «После того, как туман рассеялся, украинские формирования попытались отбить утраченную позицию, но, потеряв двоих боевиков, вернулись на исходный рубеж и больше не предпринимали наступательных действий на данном участке», — уточнил Марочко.